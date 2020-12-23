Osmaniye'de 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Osmaniye'de 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

23.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:33
Osmaniye'de 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'de "silahlı yağma" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de "silahlı yağma" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K'nin adresini belirledi.

Firari hükümlü, Yazıboyu köyündeki evinin yakınlarında ekiplerce yakalandı.

A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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