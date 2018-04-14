Osmaniye Belediyesi Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali Başladı

Osmaniye Belediyesi'nce bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali başladı.

Samet Aybaba İzcilik ve Kamp Alanı'nda düzenlenen festivalin açılışına katılan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara ve protokol üyeleri, alanda kurulan stantları tek tek gezerek çocuklar ve velileriyle sohbet etti.

Kadir Kara, yaptığı açıklamada, milli oyun ve oyuncakların tanıtıldığı festivalin üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu festivali geleneksel hale getirdiklerini ve gelecekte de devam ettirmek için çalıştıklarını dile getiren Kara, "Buradaki temel amacımız, bu şehirde yaşayan çocuklarımızı, yaşadıkları yerde mutlu edebilmek, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak. Tek başlarına bilgisayar başında değil, sosyal hayatın içine girip kendi yaşıtlarıyla milli değerlerimizi paylaşarak ve bize ait değerleri öğrenerek büyümesini sağlayacak bir ortam sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Festivalde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş körebe, mendil kapmaca, topaç çevirme, sek sek gibi oyunları hem öğrenme, hem de oynama şansı buldu.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye girmek için çocuklar kadar anne ve babaları da ter döktü. Yarışmalarda dereceye girenlere ise madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.