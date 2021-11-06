Osmangazi Köprüsü sisle birleşti, eşsiz manzara ortaya çıktı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli ve genelinde devam eden sis sebebiyle, zaman zaman eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor.

Kocaeli sabah saatlerinde yoğun sis ile örtülürken İzmit Körfezi ve Osmangazi Köprüsü havadan görüntülendi. Ortaya ise eşsiz manzaralar çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz kontrol ve denetleme uçağı ve drone ile İzmit Körfezi ve Osmangazi köprüsü havadan görüntülendi. İzmit Körfezi'nin bir kısmı ile Osmangazi Köprüsü tamamen sisle kaplandı. Havadan alınan görüntülerde eşsiz manzaralar ortaya çıktı. - KOCAELİ

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