Osmangazi'de Tarih Yazacağız"

Ak Parti'nin Osmangazi ilçesi için adaylığını açıkladığı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe teşkilatıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Partisi tarafından üçüncü kez belediye başkanı adayı gösterilen Dürdar, ustalık dönemi olarak nitelendirdiği 31 Mart sonrasında tarih yazacaklarını söyledi. Görevde olduğu süre boyunca reklam belediyeciliği değil, hizmet ve rakam belediyeciliği yaptıklarını anlatan Dündar, "Bir yapıp 10 anlatmadık, 10 yaptık, bir anlattık. Belki bizim eksiğimiz oldu. Önemli olan yapılan hizmetin yerine ulaşmasıdır" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanlığı için Ak Parti tarafından bir kez daha aday gösterilen Mustafa Dündar, Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 31 mart seçimlerinin zaferin müjdecisi olduğunu ifade eden Ak Parti İlçe Başkanı Ufuk Cömez, "Ak Parti seçime tam anlamıyla hazır olduğunu cümle aleme göstermiştir. Osmangazi ve Bursa 31 Mart'ta yine Ak Parti diyecektir. Projeleriyle idari ve finansal yönetimiyle Osmangazi Belediyesini 10 yıldır başarıyla yöneten Mustafa Dündar yetkili kurullarımızın kararıyla yeniden aday gösterilmiştir. Mustafa Dündar Başkanımızla durmak yok yola devam diyoruz" dedi.

Ak Parti'nin yerel yönetim birikiminin hiç bir siyasi partide olmadığını kaydeden Cömez, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü kendimize rehber edindik. Büyük projelerimizi sürdürüp yeni projelere başlayacağız. Katılımcı, yenilikçi, vizyonel belediyecilik ile daha güçlü olacağız. Amacımız çocuklarımıza torunlarımıza gurur duyacakları şehirler, medeniyetler bırakmaktır. Seçime kadar da gece gündüz demeden koşacağız, çalışacağız, çabalayacağız. Tevazu, samimiyet ve gayret ile "önce millet önce memleket" diyeceğiz. Osmangazi'de girmedik sokak çalmadık kapı bırakmayacağız. Daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız. Cumhur ittifakı olarak Bursa'yı 18-0 almak hedefimizdir. "Türkiye muassır medeniyetlerin üzerine çıkacak" diyen Erdoğan'ın sözü bizim namus sözümüzdür. Osmangazi, Bursa, Türkiye'ye hizmetten geri dönmek yok. Bize düşen milletimizin iradesini baş tacı etmek, marka kentler mücadelesine devam etmek, Osmangazi ve Bursa'nın yükselişini sürdürmek. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin torunları olarak bizler buna layık olmak durumundayız" diye konuştu.

"Osmangazi'de tarih yazmaya devam edeceğiz"

Ak Parti kadrolarının ülkeye hizmet için birbirleriyle yarıştığını, bunun birlik beraberlik ve huzur içinde geçtiğini anlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, "Aday adayı arkadaşlarımızla buluştuk. Açıkladıkları projelerin, planların kağıt üzerinde kalmayacağı garantisini verdim. Osmangazi'mizde 20 aday adayı yarıştı. Belirli olgunluk çerçevesinde gelişti. Güzel bir ortamı bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Bir çok alanda yenilikçi rekabetçi Osmangazi Belediyesi'nin bu başarısının altında heyecanını yitirmeyen belediye çalışanlarının katkısı büyük. Elinde süpürgesiyle temizlik işçisinin, huzurlu ve sağlıklı şehir için çalışan zabıtanın, vatandaşın sorunlarını çözmek için görev yapan ofis çalışanları, saha çalışanları, yönetim kadrolarının, belediye meclisimizin birlik içinde çalışmasıyla başarılı hizmetler üretiyoruz. Osmangazi Belediyesi köklü, güçlü belediyecilik anlayışına sahip. Bursa surları kadar güçlü, Uludağ kadar vakurlu, Ulucami kadar huzurludur. Reklam belediyeciliği değil, hizmet belediyeciliği yaptık. Reklam değil, hizmet ve rakam belediyeciliği yaptık. Yaptığımız işlerle sadece Bursa'nın değil Türkiye'ye örnek projeler yaptık. Bir yapıp 10 anlatmadık, 10 yaptık bir anlattık. Belki bizim eksiğimiz oldu. Önemli olan yapılan hizmettir, yerine ulaşmasıdır. Ak Parti'nin belediyecilik anlayışını yansıtan, dikey değil yatay yapılaşma çağrısı yapan Cumhurbaşkanımız çağrısının vücut bulduğu Soğanlı örnektir. Destek ve ilgi gördü. Kağıt üzerinde değil, gerçek dönüşümün projesi hayata geçti. Vatandaş dairelerinde yaşamaya başladı" dedi.

"Osmangazi bayrağını burçlara dikeceğiz"

Panoroma 1326 projesinin sadece turizm değil, ufuk vizyon projesi olduğunun altını çizen Dündar, "Vatandaşlarımızın şehirlerine dair farklılık yaşatan, tarih şuuru yaşatan medeniyetimizi en gerçekci şekilde genç nesillere aktaran bir proje. 3 ayda 125 bini bulan ziyaretçi, 48 ülkeden ziyaretçi geldi. Ufuk ve vizyondur. Bursa'yı Bursa dışına taşıyan proje olmuştur. Şehir ekonomisine sektöre ciddi katkı sağlayacaktır. Bu proje tüm ekibimizin; teşkilatlarımızın desteğiyle ortaya çıkmıştır. Bu projeyle damgamızı vurduk. Şikayet eden değil, çözüm üreten anlayışı hiç terk etmedik. Osmangazi Meydanı ve kaliteli yaşam merkezi, Soğanlı Kentsel Dönüşüm örnek projelerdir. Yeni projelerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Kısaca bizler Osmangazi'de tarih yazmaya devam edeceğiz. Ak Parti teşkilatları birlik beraberlik içinde Bursa'da 18-0 yapmak için çalışacak. Arkadaşlarımla başarılı projeler ve örnek çalışma ortaya koyacağız. Her dönem arttırdığımız oyları yeniden arttırıp Osmangazi Bayrağını burçlara dikeceğiz" diye konuştu. .

Başkan Dündar, yeni dönemde yeni projeleri hayata geçireceklerini, bunun detaylarını paylaşacağını ifade ederken, "Bursa turizmle büyüyor gelişiyor. Bu yönde ciddi gelişim var. Tarihi kimlik ve tarihi şehir önem arzediyor. Kalıcı projelerle şehrin sağlıklı büyümesine katkı sağlıyoruz. Bizim hedefimiz Hisar'ın tarihi doku olarak ortaya çıkmasıdır. Demirkapı projesi uygulamaya hazır. Çarşamba'nın ve Kükürtlü'nün yenilenmesi gerekiyor. Kükürtlü'de planlar meclisten geçti. Kükürtlü daha güzel olacak. Çünkü Bursa'nın en değerli yer" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA