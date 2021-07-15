Osmaneli'ne tıbbi ve aromatik bitkiler dikilecek
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Osmaneli'ne tıbbi ve aromatik bitkiler dikilecek

Osmaneli'ne tıbbi ve aromatik bitkiler dikilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Osmaneli ilçesini Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden talep edilen tıbbi ve aromatik bitkiler süsleyecek.

Bilecik'in Osmaneli ilçesini Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden talep edilen tıbbi ve aromatik bitkiler süsleyecek.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın'ı makamında ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Başkan Şahin, "Geçtiğimiz hafta ilçemizi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye sunduğumuz Osmaneli için taleplerimizi Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın'ı ziyaret ederek değerlenirdi. Özellikle talep ettiğimiz mesire yerleri ve kamp projelerimiz, tıbbi ve aromatik bitkiler konusundaki talep ettiğimiz fide desteklerini görüştük. İlçemize verdikleri destekler için Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Bölge Müdür Yardımcıları Rıfat Ataş, Ali Yapmış ve Ali Uzuncan'a teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Osmaneli'ne tıbbi ve aromatik bitkiler dikilecek
Osmaneli'ne tıbbi ve aromatik bitkiler dikilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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