Osmaneli'ndeki Yunus Söylet İçmeler Tesisi'ne ilgi
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Osmaneli'ndeki Yunus Söylet İçmeler Tesisi'ne ilgi

13.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:25
Osmaneli'ndeki Yunus Söylet İçmeler Tesisi'ne ilgi

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Yunus Söylet İçmeler Tesisleri, doğal güzellikleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de ilgi görüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Yunus Söylet İçmeler Tesisleri, doğal güzellikleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de ilgi görüyor.

İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Osmaneli Belediyesine ait tesislere gelen ziyaretçiler, Sakarya Nehri kıyısında vakit geçiriyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada, "egzama, mide, safra kesesi ve böbrek" rahatsızlıkları için 4 ayrı musluktan akan suların bulunduğu tesise gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kovid-19 sürecinde sağlığın daha çok ön plana çıktığını vurgulayan Şahin, "İnsanlar bu süreçte eve kapandılar. Bazıları da bizim tesislerimizi tercih ederek sağlık anlamında bu arayı geçirmek istiyor." dedi.

Tesis sorumlusu Bahadır Topçu da 13 bungalov tipi ev, 16 otel oda ile toplam 80 yatak kapasitesine sahip olduklarını aktardı.

Topçu, "Müthiş bir şekilde insanlar tarafından tercih ediliyor. Özellikle pandemi döneminde insanların kalabalıktan kaçıp böyle sessiz doğal ortama geçmek için tercih ettikleri yerlerin başında geliyoruz. Etrafı dağlarla kaplı, müthiş bir doğa güzelliği var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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