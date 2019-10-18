Osmaneli'nde Dokuma Kursu İşbirliği protokolü imzalandı

18.10.2019 12:11

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi ve Bilecik İŞKUR Müdürlüğü arasında Dokuma Kursu İşbirliği protokolü imzalandı.



Osmaneli Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde yapılan imza törenine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan katıldı.



İmza töreni sonrasında bir açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "25 kişinin dokuma (lefke bezi üretimi) konusunda alacağı eğitim Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezimizde dört ay boyunca devam edecek. Kursiyerlerin aynı zamanda gelir de elde edeceği proje lefke bezi üretimine büyük destek sağlayacak. İŞKUR ile imzaladığımız dokuma (lefke bezi üretimi) eğitim projemizde bizlere destek olan İŞKUR Müdürümüz Ayhan Tozan'a ve Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Osmaneli TYP projelerle yeni yatırımları bu dönemde daha büyük başarı ile gerçekleştirecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA