Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi

Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi.

Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi. Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında yaya geçit çizgilerini yeniliyor, trafiğin yoğun olduğu yollarda tamirat ve kaldırım çalışması yapıyor.

Osmancık Belediyesi 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde hizmetlerine devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında caddelerde yoğunluk yokken yaya geçit çizgilerini yeniliyor, trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çeşitli nedenlerle bozulan ve deforme olan yolları tamir ediyor.

İlçenin farklı bölgelerinde benzer çalışmaları yapan ekipler bu kapsamda Koyun Baba Mahallesi Baltacı Mehmet Paşa Caddesi'ni kullanan yayaları rahatlatacak kaldırım çalışmalarına da başladı. - ÇORUM

Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi
Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi
Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
Afgan grup arasında çıkan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı, genci bıçaklayıp kaçan zanlılar yakalandı
Afgan grup arasında çıkan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı, genci bıçaklayıp kaçan zanlılar yakalandı
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Engin Özkoç Fahrettin Koca Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Diego Gökhan Töre Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 19:26:18. #1.16#

title