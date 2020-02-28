28.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:06

Osman Özköylü, Boluspor'a veda etti

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) -

Boluspor ile yollarını ayıran teknik direktör Osman Özköylü, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısıyla veda etti. Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı'nın da katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Osman Özköylü, ayrılma teklifinin kendisinden geldiğini, ancak Boluspor'da yarım kalmış bir işi olduğunu belirterek, "Gelmiş olduğumuz noktada bir karar aldık. Başkanımız ile oturup yollarımızı ayırma kararı aldık. Geldiğimiz günden beri olduğum günden beri başkanımız, yönetim kurulu, taraftarlar ve tüm şehrimiz bize tüm olumsuzluklara rağmen, yaşanan sıkıntılı süreçte destek gösterdiler. Boluspor'da çok güzel dostluklar kurdum. Çok büyük arkadaşlıklar kurduk. Çok güzel insanları yanımızda gördük. Bu süreçte istediklerimizi yapamasak da, çok çalışmamıza rağmen, çok istememize, çok gayret göstermemize rağmen maalesef sonuçsal anlamdan istediklerimizi ortaya çıkaramamaktan dolayı çok üzgünüm. Çok daha fazlasını yapmak istiyordum. Ama maalesef bazen istediğiniz olmuyor" dedi.

İstediklerini gerçekleştiremediklerini ifade eden Özköylü şöyle konuştu:

"İstediklerimizi gerçekleştiremedik ve maalesef şu anki durumda bu ayrılık kararını almış bulunmaktayız. Kolay bir hadise değil. Başkanımız çok dik bir duruş gösterdi. 15 haftadır maç kazanamayan bir takımın teknik direktörünü son güne kadar sahip çıktı. Dün talep benden geldi. Ben kulübün önünü açmak adına, onlara da yardımcı olmak adına, belki bir enerji değişimi olur, yeni gelen hocanın farklı etkisi olur düşüncesiyle kendi adımıza zararı göze aldık. Boluspor'a zarar vermemek adına böyle bir karar aldık. Kendisine ve yönetim kuruluna ayrıca teşekkür ediyorum. Benim burada yarım kalmış bir işim var. Ben Boluspor'a borçlu olarak gidiyorum. İleriki zamanlarda bu borcumu tekrar ödemek adına yapmam gerekenleri tamamlamak adına tekrar burada olmayı çok arzu ederim."

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ise, "Geçtiğimiz zamanlarda Erzurumspor maçını ve Ümraniyespor maçını kazanmış olsaydık şu an bu durumda olmazdık. Bu sene maalesef kongre ile başlayan süreçle beraber ne benim ne de hocamın alışık olmadığı bir dönem geçirdik. Bu kadar başkanlık yaptım ilk defa bu durumdayız. Futbolda bazen olmayınca olmuyor" diye konuştu.

Osman Özköylü, toplantının ardından kulüp binasından ayrıldı.

Kaynak: DHA

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