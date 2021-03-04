Osman Erbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş biyografisi ve hayatı!

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Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir, nereli, ne iş yapmaktaydı, kaç yaşındaydı? Osman Erbaş hayatı ve biyografisi nedir?

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir, nereli, ne iş yapmaktaydı, kaç yaşındaydı? Osman Erbaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Korgeneral Osman Erbaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 8. Kolordu Komutanı görev yapmaktaydı.

Yozgat Yerköy'lü olan Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş yedi ay önce de annesi Cemile Erbaş'ı kaybetmişti.

İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan şehit Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu. Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısında Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan kahraman silah arkadaşlarımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.