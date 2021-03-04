Osman Erbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş biyografisi ve hayatı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osman Erbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş biyografisi ve hayatı!

04.03.2021 20:36 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:56

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir, nereli, ne iş yapmaktaydı, kaç yaşındaydı? Osman Erbaş hayatı ve biyografisi nedir?

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir, nereli, ne iş yapmaktaydı, kaç yaşındaydı? Osman Erbaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Korgeneral Osman Erbaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 8. Kolordu Komutanı görev yapmaktaydı.

Yozgat Yerköy'lü olan Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş yedi ay önce de annesi Cemile Erbaş'ı kaybetmişti.

İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan şehit Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu. Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısında Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan kahraman silah arkadaşlarımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Osman Erbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş biyografisi ve hayatı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Meral Akşener Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Ersun Yanal Caner Erkin Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osman Erbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş biyografisi ve hayatı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 20:55:45. #1.15#
title