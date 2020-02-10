Oscar ödülleri - Kazananların tam listesi
Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.
Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi, Pazar gecesi ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.
Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.
Aşağıda adayların ve kazananların tam listesini bulabilirsiniz.