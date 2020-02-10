Oscar'lara isimleri kazınan ünlülerin kulis arkasındaki heyecanı kameralara yansıdı
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Oscar'lara isimleri kazınan ünlülerin kulis arkasındaki heyecanı kameralara yansıdı

Bu seneki Akademi Ödülleri'nde Oscar kazanan Brad Pitt, Renee Zellweger, Joaquin Phoenix ve Taika Waititi isimler kulis arkasında ödülleri üzerine isimleri yazıldıktan sonra Oscar heykellerini tekrar alarak kameralara poz verdiView on euronews.

10.02.2020 22:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:03

Bu seneki Akademi Ödülleri'nde Oscar kazanan , , ve Taika Waititi isimler kulis arkasında ödülleri üzerine isimleri yazıldıktan sonra Oscar heykellerini tekrar alarak kameralara poz verdiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Oscar'lara isimleri kazınan ünlülerin kulis arkasındaki heyecanı kameralara yansıdı
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