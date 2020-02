: Oscar'da yağmur azizliği! Kırmızı halının üzerindeki tenteye su birikince sopalarla müdahale ettiler

10.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:13

Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) Los Angeles'daki Dolby Theater'da yapıldı. Törenin ilk anlarında bardaktan boşanırcasına yağan yağmur çalışanlara ve konuklara zor anlar yaşattı.

FIRÇA VE SOPALARLA TEMİZLENDİ

Yağmur yüzünden konukların herhangi bir talihsizlik yaşamaması için kırmızı halının üzeri şeffaf bir tente ile kapatıldı. Ancak tentenin üzerinde yağmur suları birikti. Bunun üzerine görevliler, ellerinde fırça ve kadife kaplı sopalarla tenteyi temizlemeye çalıştı. Görkemli gecede yaşanan talihsizlik çalışanlara ve konuklara zor anlar yaşattı.

MESAJ İÇEREN CEKETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Oscar Ödül Töreni'ne katılan dünyaca ünlü güzel oyuncu Natalie Portman, gecede adaylık alamayan kadın yönetmenlere atıfta bulunmak için kadınların isimlerinin yer aldığı bir ceket giydi.

EN İYİ OYUNCULAR BELLİ OLDU

Törende En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Joker'deki başarısıyla Joaquin Phoenix aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Judy filmi ile Renée Zellweger'e gitti. Dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Ödülü'nü kazandı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise Netflix'te yayınlanan Marriage Story filmindeki rolüyle adından söz ettiren Laura Dern aldı.

Haber Videosu