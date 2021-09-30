Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara karıştı - Haberler
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Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de hırsız, örümcek adam gibi tırmanarak girdiği daireden cep telefonunu çalarak kaçtı.

Arnavutköy'de hırsız, örümcek adam gibi tırmanarak girdiği daireden cep telefonunu çalarak kaçtı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir apartman dairesini gözüne kestiren Y.U., apartmanın altında bulunan demir parmaklıklardan tırmanarak daireye girdi. Daire içerisinde bulunan telefonu alarak yine aynı şekilde apartman girişindeki demirlere tutunarak kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

(Batuhan Toprak-İHA)

Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara karıştı

Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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