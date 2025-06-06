Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne? Örümcek Adam Eve Dönüş Yok ne aman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmini izleyecek olanların merak ettiği Örümcek Adam Eve Dönüş Yok konusu nedir, Örümcek Adam Eve Dönüş Yok oyuncuları kimler ve Örümcek Adam Eve Dönüş Yok özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Örümcek-Adam'ın gerçek kimliğinin Peter Parker olarak ortaya çıkmasından sonra gelişen olaylar konu ediniliyor. Peter, kimliğinin ortaya çıkmasından sonra büyük suçlamalarla karşı karşıya kalır. Medyanın baskısı altında kalınca yakınındakiler de tehlikeye girer, bunun üzerine Peter, çözümü Doktor Strange'in kapısını çalmakta bulur. Strange'in yaptığı büyü ile istediğine ulaşmayı planlasa da, gerçeklikte değişime neden olan bu büyü ile birlikte Peter ve Örümcek-Adam'ın (çoğumuz için tanıdık) yeni düşmanları ortaya çıkacaktır...

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular:

Tom Holland

Zendaya

Benedict Cumberbatch

Jacob Batalon

Jon Favreau

Jamie Foxx

Willem Dafoe

Alfred Molina

Benedict Wong

Tony Revolori

Marisa Tomei

Andrew Garfield

Tobey Maguire

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok filminin çekimleri, COVID-19 pandemisinin gölgesinde, 2020 yılında başladı. Prodüksiyon, ilk olarak Ekim 2020'de New York'ta start aldı ve aynı ay içinde Atlanta'ya taşındı. Çekimler, Mart 2021'de tamamlandı.