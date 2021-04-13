Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır Diyanet fetvaları!
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Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır Diyanet fetvaları!

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Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır

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Dini konularda araştırma yapanlarOruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdırkonusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaOruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdırkonusunda fetva yayınladı. Peki,Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdırİşte, detaylar.

ORUCA NİYETLENEN BİR KADIN GÜN İÇİNDE ÂDET GÖRMEYE BAŞLARSA NE YAPMALIDIR?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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