Ortaköy sahili açıklarında denizde ceset bulundu
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Ortaköy sahili açıklarında denizde ceset bulundu

26.11.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:20
Ortaköy sahili açıklarında denizde ceset bulundu

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / BEŞİKTAŞ, Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.

 Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ BEŞİKTAŞ, Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iskeleye çıkartılan ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Beşiktaş Ortaköy sahili açıklarında denizde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki kişinin cesedini Ortaköy İskelesi'ne çıkardı. Cesedin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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Ortaköy sahili açıklarında denizde ceset bulundu
Ortaköy sahili açıklarında denizde ceset bulundu
Ortaköy sahili açıklarında denizde ceset bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM – Özgür ERE

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