Son dakika haberleri | Ortaköy'de ayakları aydınlatma direğine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberleri | Ortaköy'de ayakları aydınlatma direğine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Enes Altun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ortaköy Meydanı'nda ayakları aydınlatma direğine takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ortaköy Meydanı'nda ayakları aydınlatma direğine takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Aydınlatma direğinden kuş sesi geldiğini duyan vatandaşlar, bir güvercinin direğe takılı kaldığını gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvercini bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralı olarak kurtarılan güvercin, veteriner ekiplerine teslim edildi.

Güvercinin kurtarılmasından sonra vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı.

Son dakika haberleri | Ortaköy'de ayakları aydınlatma direğine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberleri | Ortaköy'de ayakları aydınlatma direğine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberleri | Ortaköy'de ayakları aydınlatma direğine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberleri | Ortaköy'de ayakları aydınlatma direğine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Altun

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