Ortaköy'de aralarında husumet olan 2 kardeş sokak ortasında birbirini bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ortaköy'de aralarında husumet olan 2 kardeş sokak ortasında birbirini bıçakladı

18.02.2021 09:32 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:51
Ortaköy'de aralarında husumet olan 2 kardeş sokak ortasında birbirini bıçakladı

İstanbul'da alacak-verecek davası nedeniyle aralarında husumet olan iki kardeş, sokak ortasında güpegündüz bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada yere düşürdüğü ağabeyini defalarca bıçaklayan şahıs vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Korkunç kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de edinilen bilgiye göre bir süre önce cezaevinden çıkan ağabey Ahmet Kayır, alacak-verecek davası nedeniyle arasında husumet olan kardeşi Servet Kayır ile semtte karşılaştı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Ağabey Kayır, kardeşini görür görmez elindeki bıçakla saldırmaya başladı. Kardeşinin de bıçakla karşılık vermesi üzerine saldırı bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kardeş Kayır'ın yanındaki arkadaşlarının da müdahale etmesi sonucu ağabey Kayır yere düştü. Bunu fırsat bilen kardeş Kayır, ağabeyini yerde defalarca bıçakladı. Saldırgan kardeş, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Ortaköy'de aralarında husumet olan 2 kardeş sokak ortasında birbirini bıçakladı

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Korkunç kavga ise güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bıçakla gelen ağabey kaldırımda duran kardeşine saldırıyor. Kardeşinin bıçakla karşılık vermesi üzerine kavga çıkıyor. Kardeşinin arkadaşları da ağabeye saldırıyor. Ağabeyini yere düşüren kardeş defalarca bıçaklıyor. Kavga sonrası kardeşi arkadaşları uzaklaştırıyor.

BİRİ GÖZALTINDA DİĞERİ HASTANEDE

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş polisi, Servet Kayır'ı yakaladı. Gözaltına alınan Kayır ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin yerden kaldırarak banka oturttuğu ağabey Kayır ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Özlem Zengin Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ortaköy'de aralarında husumet olan 2 kardeş sokak ortasında birbirini bıçakladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 09:51:16. #1.15#
title