Ortadirek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ortadirek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ortadirek Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ortadirek Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Ortadirek Şaban konusu nedir, Ortadirek Şaban oyuncuları kimler ve Ortadirek Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan, ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla üniversitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi Ortadirek Şaban'dır.

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şaban'ın sevdiği kadın için her zorluğa göğüs gerdiğini ekrana yansıtan Ortadirek Şaban filminde, Şaban'ın Bahar karşısında bir de yakışıklı ve başarılı bir rakibi vardır. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ortadirek Şaban'ın oyuncuları arasında:

Kemal Sunal, Bahar Öztan, Yalçın Tülpar, Ergun Köknar, Yavuzer Çetinkaya, Reha Yurdakul, Renan Fosforoğlu, Memduh Ün, Oktar Durukan, Coşkun Göğen, Sırrı Elitaş, Mehmet Uğur, Tahsin Koray, Celal Yonat, Fatih Özses, Dinçer Çekmez,Hüseyin Kutman, Baykal Kent, Hayri Caner, Ekrem Dümer, Hikmet Karagöz isimler yer alıyor.

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk gösterim tarihi: 1984

Yönetmeni: Kartal Tibet

Orta Direk Şaban filmi İstanbul'un Üsküdar Salacak, Beşiktaş, Levent, Pera Palas Otel ve Yeşilköy semtlerinde çekilmiştir.