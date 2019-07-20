Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Karadeniz'de Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde yerel olmak üzere, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Samsun'un doğusu, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA