Orta Sayfa programında kimler var, sunucuları kim? Fox TV Orta Sayfa programı konusu nedir, siyaset mi? - Haberler
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Orta Sayfa programında kimler var, sunucuları kim? Fox TV Orta Sayfa programı konusu nedir, siyaset mi?

Orta Sayfa programında kimler var, sunucuları kim? Fox TV Orta Sayfa programı konusu nedir, siyaset mi?
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Fox TV'de bugün yayınlanacak olan Orta Sayfa programında kimler olacak merak edildi. Haftanın ve gündemin sıcak gelişmelerini bulabileceğiniz Orta Sayfa programı bugün izleyicilerle buluşuyor. Peki, Orta Sayfa programında kimler var, sunucuları kim? Fox TV Orta Sayfa programı konusu nedir, siyaset mi? İşte bilgiler...

Orta Sayfa programında kimler var? Orta Sayfa programında konuk kimler olacak? Orta Sayfa programı sunucuları kimlerdir? merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Orta Sayfa programı her Cuma akşamı saat 23:30 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

Orta Sayfa programında kimler yer alacak:

  • - Doğan Şentürk
  • - Murat Yetkin
  • - Çiğdem Toker
  • - Deniz Zeyrek

Hafta boyunca yaşananların perde arkası ve sıcak gelişmeler Orta Sayfa programında ele alınacak.

Yeni modelin perde arkasında ne var? Haftanın en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber, Orta Sayfa programıyla izleyicilerle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, Doğan Şentürk, Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek'in yorumlarıyla Orta Sayfa, Cuma 23.30'da FOX'ta!

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