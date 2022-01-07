Orta Sayfa programında kimler var, sunucuları kim? Fox TV Orta Sayfa programı konusu nedir, siyaset mi?

Orta Sayfa programında kimler var? Orta Sayfa programında konuk kimler olacak? Orta Sayfa programı sunucuları kimlerdir? merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ORTA SAYFA PROGRAMI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Orta Sayfa programı her Cuma akşamı saat 23:30 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

ORTA SAYFA PROGRAMINDA KİMLER VAR? SUNUCULAR KİM?

Orta Sayfa programında kimler yer alacak:

- Doğan Şentürk

- Murat Yetkin

- Çiğdem Toker

- Deniz Zeyrek

ORTA SAYFA KONUSU NE?

Hafta boyunca yaşananların perde arkası ve sıcak gelişmeler Orta Sayfa programında ele alınacak.

ORTA SAYFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni modelin perde arkasında ne var? Haftanın en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber, Orta Sayfa programıyla izleyicilerle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, Doğan Şentürk, Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek'in yorumlarıyla Orta Sayfa, Cuma 23.30'da FOX'ta!

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