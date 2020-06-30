Ormanya, yaban hayvanlarına umut oluyor
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Ormanya, yaban hayvanlarına umut oluyor

Doğada yaralı bulunan ve Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen yavru karaca rehabilitasyon bölgesine salındı.

Ormanya, yaban hayvanlarına umut oluyor
30.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:25

Doğada yaralı bulunan başta karaca olmak üzere kurt, ayı, çakal, tilki gibi memelilerle her çeşit kuş türünün cerrahi operasyonları dahil tüm tedavileri, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Son olarak yaralı halde bulunan yavru karaca da tedavi edilerek yaşama döndürüldü.

ORMANYA KARACA ALANINDA REHABİLİTE OLACAK

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen yaban hayvanları, kendilerine ayrılan rehabilitasyon bölgelerinde doğaya yeniden adaptasyonlarının sağlanmasıyla bulundukları bölgelere yeniden salınıyor. Kandıra'da yaklaşık 1 ay önce yaralı halde bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze teslim edilen ve tedavi süreci tamamlanan yavru karaca, Ormanya'da karacalar için ayrılan 40 dönümlük rehabilitasyon bölgesine salındı.

KARACA GÖZLEMLENMEYE DEVAM EDECEK

Ormanya Doğal Yaşam Parkı bölümlerinden; Yaban Yaşam Alanı'na salınan Karaca, Ormanya Biyoloğu Sibel Süer tarafından her gün izlenerek kontrol edilecek. Alana alışması ve diğer karacalar ile uyumunun göz önünde bulundurulacağı bu süreçte Ormanya ekibi yakın takipte olacak.

YABAN YAŞAM ALANINA SALINACAK

Yaban Hayatı ile ilgili önemli adımların atıldığı Ormanya'da, yeni bir proje daha hayata geçecek. Doğada popülasyonları azalan Karaca, Kızıl Geyik, Ceylan gibi yaban hayvanlarının çoğaltılması ve tekrar çevredeki yaban yaşam alanlarına salınması için çalışmalar başladı. Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlamaları için Ormanya'daki karaca alanına salınan karacalar da bu projeye dahil edildi. Sürecin tamamlanmasının ardından Seyrek Yaban Hayat Yaşam Alanı'na kontrollü bir şekilde salınmaları hedefleniyor.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Karantina süreci boyunca üç ayda 231 hayvana müdahale eden merkezde tedavisi devam eden tilki, kurt, baykuş ve birkaç kanatlı türü daha yer alıyor. Gündüz ve gece olmak üzere iki hayvan bakıcısının görev aldığı merkezde hayvanların yiyecek ve diğer ihtiyaçları eksiksiz sağlanıyor.

COVİD-19 SÜRECİNDE DE ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ormanya'da yaban hayvanlarına yönelik kurduğu "Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi" Covid-19 sürecinde de çalışmalarına devam etti. Türkiye'nin en donanımlı merkezlerinden biri olan Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaralı veya rehabilitasyon ihtiyacı bulunan yaban hayvanlarına hizmet veriyor. 2 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri, 1 biyolog ve 2 hayvan bakıcısının görev aldığı merkezde son teknoloji cihazlar kullanılıyor.

"BEN YABAN HAYVANIYIM BENİ KURTARMA BENİ BURADA BIRAK"

Doğada yaralı bir yaban hayvanla karşılaşması halinde öncelikle yapılması gereken fazla yaklaşmadan gözlem yapmaktır. Yaban hayvanının herhangi bir açık yarası olmaması durumunda annenin çevrede olduğu düşünülerek hayvan orada bırakılmalıdır. Hayvanların açık yarası bulunması, yırtıcı tür tehdidi ya da tedaviye muhtaç olması halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmelidir.

Kaynak: Bültenler

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