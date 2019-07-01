Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu

Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 4 tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 4 tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Fethiye'ye tatile gelen Mehmet Mert Kılıç, Bekir Erdoğan, Cem Nuri Yıldız, Arda Yağız Genç, Kayaköy Mahallesi Af Kule manastırına doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yönlerini bulamayan 4 tatilci 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye 7 kişilik JAK timi yönlendirildi. Kayboldukları yere doğru harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından 4 kişiyi buldu. Tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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