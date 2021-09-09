Ormanlık alana kenevir ekimi jandarmanın gözünden kaçmadı
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Ormanlık alana kenevir ekimi jandarmanın gözünden kaçmadı

Ormanlık alana kenevir ekimi jandarmanın gözünden kaçmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan 2 kişi yakalandı.

Burdur'da ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan 2 kişi yakalandı.

Burdur'un Bucak ilçesi Belören köyü Çatharmanı mevkisinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini alan jandarma harekete geçti. Yapılan çalışma ve takip sonucunda Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda düzenlenen operasyonda, yasa dışı ekimi yaptığı tespit edilen M.T. ve M.T. isimli şahısların arazisinde ve evinde arama yapıldı. Aramada, yasa dışı ekilen 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Savcısının kararıyla kenevir bitkileri imha edilirken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ormanlık alana kenevir ekimi jandarmanın gözünden kaçmadı - Haberler
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