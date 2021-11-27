Ormanın kralı Aslanın en çaresiz anı! Gözü dönen bufalo rakibini yerden yere vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanın kralı Aslanın en çaresiz anı! Gözü dönen bufalo rakibini yerden yere vurdu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Ormanların kralı olarak bilinen aslanların genelde rakiplerine şans tanımadıkları bilinir. Ancak bu sefer öyle olmadı. Aslanın, arkadaşını rahatsız ettiğini gören bufalo, hızla gelerek rakibini yerden yere vurdu.

Sosyal medyada hayvanlar alemine ilişkin çok sayıda paylaşım yapılıyor. Fakat bu sefer yapılan paylaşım, daha öncekileri gölgede bıraktı. Genelde rakiplerini kısa süre içerisinde alt etmesiyle tanınan aslan, bu sefer büyük bir hezimete uğruyor.

GÖZÜ DÖNEN BUFALO, RAKİBİNE ACIMADI

Sürüsündeki başka bir bufalonun, aslan tarafından rahatsız edildiğini gören sinirli bufalo, hızla aslana doğru koşarak hem arkadaşını kurtarıyor, hem de rakibine uzun süre unutamayacağı ağır bir yenilgi tattırıyor. Bufalonun aslanı tuttuğu gibi fırlatması, saniye saniye görüntülere yansıdı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title