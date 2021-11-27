Ormanın kralı Aslanın en çaresiz anı! Gözü dönen bufalo rakibini yerden yere vurdu

Sosyal medyada hayvanlar alemine ilişkin çok sayıda paylaşım yapılıyor. Fakat bu sefer yapılan paylaşım, daha öncekileri gölgede bıraktı. Genelde rakiplerini kısa süre içerisinde alt etmesiyle tanınan aslan, bu sefer büyük bir hezimete uğruyor.

GÖZÜ DÖNEN BUFALO, RAKİBİNE ACIMADI

Sürüsündeki başka bir bufalonun, aslan tarafından rahatsız edildiğini gören sinirli bufalo, hızla aslana doğru koşarak hem arkadaşını kurtarıyor, hem de rakibine uzun süre unutamayacağı ağır bir yenilgi tattırıyor. Bufalonun aslanı tuttuğu gibi fırlatması, saniye saniye görüntülere yansıdı.

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