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Ormanda mantar ararken kayboldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ormanda mantar ararken kaybolduMANİSA'nın Akhisar ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Mehmet Vural (79), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - Ormanda mantar ararken kayboldu

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Mehmet Vural (79), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Akhisar'ın Sarıçalı Mahallesinden bugün sabah saat 10.00 sıralarında mantar toplamak için evinden çıkan Mehmet Vural (79) ormanlık alanda kayboldu. Vural, akşam saatlerinde yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerin bildirmesi üzerine jandarma ekipleri ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu ormanda yolunu kaybeden yaşlı adam yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Bitkin vaziyette bulunan Vural, tedavi için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ormanda mantar ararken kayboldu

Ormanda mantar ararken kayboldu

Ormanda mantar ararken kayboldu

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