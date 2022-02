ORMANDA CESEDİ BULUNAN ENGELLİ EDANUR'U SEVGİLİSİ ÖLDÜRMÜŞ

MERSİN'de boşanma aşamasındaki işitme ve konuşma engelli Edanur Esendere'nin (20) cesedi ormanda bulundu. Esendere'nin birlikte yaşadığı sevgilisi Mehmet Can Yılmaz (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yılmaz, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti.

Olay, 9 Şubat'ta Toroslar ilçesi, Işıktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan bir çoban, ormanda kadın cesedi bulunca, jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler, cesedin işitme ve konuşma engelli Edanur Esendere'ye ait olduğunu belirledi. Esendere'nin Mezitli ilçesinde yaşadığı ve eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtildi.

CİNAYET GÜNÜ BULUŞMUŞLAR

Esendere'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayın aydınlatılması için geniş çaplı araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Esendere'nin cinayet günü birlikte yaşadığı sevgilisi Mehmet Can Yılmaz ile buluştuğu, daha sonra halk otobüsüne binerek Işıktepe Mahallesi'ne gittikleri tespit edildi. Yılmaz'ın da Esendere gibi işitme ve konuşma engelli olduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, cinayeti Mehmet Can Yılmaz'ın işlemiş olabileceğini değerlendirerek gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Yılmaz, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti. Mehmet Can Yılmaz, cinayeti işlemeden önce kendisini de Adana'da yaşayan Ramazan Acun'un azmettirdiğini öne sürdü. Ramazan Acun da gözaltına alındı. İfadeleri alınan Mehmet Can Yılmaz ile Ramazan Acun, adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.