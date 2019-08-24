Orman yangınının meydana geldiği alanda inceleme

24.08.2019 13:07

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, orman yangınının çıktığı alanda incelemelerde bulundu.



Belediye Başkanı Osman İnan, Hayrabolu Belediyesi olarak ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



İnan, yanan yerlerin eski haline gelmesi için fidan dikme kampanyası başlatacaklarını kaydetti.



Hayrabolu Göleti'ndeki orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar görmüştü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA