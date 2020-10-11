Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: Sokakta nöbet tuttular
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Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: Sokakta nöbet tuttular

11.10.2020 08:54 | Son Güncelleme: 11.10.2020 08:58
Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: Sokakta nöbet tuttular

HATAY'ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayıp, yerleşim yerlerine de zarar veren orman yangınında sabotaj iddialarının ardından kentte gergin bir gece yaşandı.

HATAY'ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayıp, yerleşim yerlerine de zarar veren orman yangınında sabotaj iddialarının ardından kentte gergin bir gece yaşandı. İskenderun'da bazı vatandaşlar, ormanı yakmaya çalışan kişileri gördüklerini iddia edip, sokakta nöbet tuttu.

Belen ilçesi kırsalında 9 Ekim Cuma günü saat 10.15'te başlayan orman yangını, hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan yangın, yerleşim yerlerinde çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikaya zarar verdi. Yaklaşık 33 saatte tamamen kontrol altına alınan yangın için sabotaj ihtimalinin ortaya çıkması, bazı iddiaları da peşinde getirdi. Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları, orman yangınlarının, 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti. Gece saatlerinde İskederun'a bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki gençler, ormanlık alanda bir kişinin ormanı yakmaya çalıştığını, fark edilince de eylemini başaramadan kaçtığını öne sürüp, sokağa döküldü. İskenderun-Belen kara yolu yakınındaki ormanlık alanda nöbete çıkan gençler, polisi alarma geçirdi. Polis ve gençler, ormanlık alanda bahsi geçen şüpheliyi birlikte aradı. Herhangi bir suç unsuruna ya da şüpheliye rastlanmadı. 


Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: Sokakta nöbet tuttular
Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: Sokakta nöbet tuttular
Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: Sokakta nöbet tuttular
Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: Sokakta nöbet tuttular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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