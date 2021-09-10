Orman İşletme Şefine AK Parti'den ziyaret
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Orman İşletme Şefine AK Parti'den ziyaret

Orman İşletme Şefine AK Parti'den ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, Erdek Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek Orman İşletme Şefi Kübra Muslu'ya görevinde başarı diledi.

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, Erdek Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek Orman İşletme Şefi Kübra Muslu'ya görevinde başarı diledi.

Ziyarette konuşan AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, AK Parti döneminde ağaçlandırma rekoru kırıldığını söyledi.

Türkiye'de fidan dikme çalışmalarının 1946 yılında başladığını hatırlatan AK Parti İlçe Başkanı Alioğlu, "Orman yangınları, erozyon ve kuraklığa karşı mücadele için Orman Genel Müdürlüğü fidan dikme seferberliğini başlattı. Yurdun dört bir yanında fidan dikme çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda 1946-2002 yıları arasında 3 milyon 686 bin 65 hektar alanda 4 milyar 116 milyon 394 bin adet fidan dikildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu 2003 yılından itibaren Türkiye yeni bir ağaçlandırma seferberliğine girdi. Bu kapsamda her yıl fidan dikme sayıları artırıldı. AK Parti döneminde her yıl, 1946-2002 yıları arasında dikilen fidan kadar fidan dikildi" diye konuştu.

Görevlerinin, gelecek nesillere bırakabilecek en değerli ve en paha biçilmez miras, yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve onu korumak olarak açıklayan Muslu, konuklarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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