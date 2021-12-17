Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu - Haberler
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Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu

Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Afyonkarahisar gelen Özkaya, Kocatepe Yangın İlk Müdahale Ekip Binası ve Tamirhane Atölyesi'ndeki çalışmalar hakkında Orman İşletme Müdürü Gökhan Mustafa US'tan bilgi aldı.

Buradaki ziyaretin ardından Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezine geçen Özkaya, yetkililerle değerlendirmeler yaparak 2022 yılı ormancılık çalışmaları ve yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Özkaya'nın Afyonkarahisar programına, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Zekeriya Nane ve Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, Bölge Müdür Yardımcıları Metin Topçu ve Hasan Bozan eşlik etti.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu

Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu

Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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