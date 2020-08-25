Orman Bölge Müdürlüğü daimi işçi alımı için kura çekildi
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Orman Bölge Müdürlüğü daimi işçi alımı için kura çekildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, daimi 22 işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi yapıldığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü daimi işçi alımı için kura çekildi
25.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:03

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, daimi 22 işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi yapıldığı bildirildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir traktör, 6 greyder, 7 ekskavatör ve 8 iş makinesi operatörlüğü olmak üzere toplam 22 daimi işçi alımı için Kuyuluk Orman Deposunda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Personel Şube Müdürü Mustafa Öcal ve İşletme Müdür Yardımcısı Muhammet Köse katıldı.

Sonuçların en geç 26 Ağustos Çarşamba günü Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün web sitesinden duyurulacağı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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