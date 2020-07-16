Orijinal nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla orijinal mi, orjinal mi? Orijinal ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "orijinal". Peki, orijinal nasıl yazılır? TDK'ya göre orjinal mi, orijinal mi yazılır?

Orijinal kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, orijinal TDK'ya göre nasıl yazılır? Orijinal nasıl yazılır? Orijinal mi, orijinal mi? TDK'ya göre orijinal kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE ORİJİNAL NASIL YAZILIR? Orjinal: Yanlış Orijinal: Doğru TDK'YA GÖRE ORİJİNAL NE DEMEK? orijinal (l ince okunur), Fransızca original 1. sıfat Özgün: "Zira ki biz, orijinal mevzulara teması şiar edinmişiz." - Nazım Hikmet 2. sıfat Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç). 3. sıfat Otantik. 4. sıfat, mecaz Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan: "Ankara ikliminin en orijinal tarafını ısıda buluruz." - Falih Rıfkı Atay