Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye'nin hapiste yatan cesur insanları; sayısız siyasi...
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Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye'nin hapiste yatan cesur insanları; sayısız siyasi...

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

T24 Haber MerkeziEserleri Nobel Edebiyat Ödülü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası ve ulusal ödüle değer görülen Orhan Pamuk, son romanı Veba Geceleri'ni T24'e anlatırken, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin olarak görüşlerini de paylaştı.

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T24 Haber Merkezi

Eserleri Nobel Edebiyat Ödülü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası ve ulusal ödüle değer görülen Orhan Pamuk, son romanı Veba Geceleri'ni T24'e anlatırken, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin olarak görüşlerini de paylaştı. Pamuk, 'mutlu ve huzurlu olmadığını' belirtirken, yıllardır tutuklu olan Ahmet Altan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın durumlarına da işaret ederek 'hapishaneleri dolduran muhalif siyasi mahkümlar serbest bırakılmadıkça toplumun normalleşmesine imkan olmadığını' vurguladı.

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye'nin hapiste yatan cesur insanları; sayısız siyasi...

Kaynak: DailyMotion.com

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