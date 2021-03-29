Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye'nin hapiste yatan cesur insanları; sayısız siyasi...

T24 Haber MerkeziEserleri Nobel Edebiyat Ödülü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası ve ulusal ödüle değer görülen Orhan Pamuk, son romanı Veba Geceleri'ni T24'e anlatırken, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin olarak görüşlerini de paylaştı.