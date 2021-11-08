Organ Bağışı Haftası nedeniyle Vali Işık'a ziyaret

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Organ Bağışı Haftası nedeniyle Organ Bağış Gönüllülerini makamında kabul etti.

Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Yılmaz, Karaman Organ Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, Organ Bağışı Haftası etkinlikler kapsamında Vali Işık'a bilgi vererek, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, organ bağışı gönüllülerine teşekkür eden Vali Işık, 03 - 09 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Nakli Haftası'nın, organ nakli konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve organ naklinin yaygınlaştırılması açısından önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Ziyarette, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında bir süre yapılan sohbetin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, kendisini de organ bağışçısı yapan evraklara imza attı

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