Ordulu Futbolcular'dan Amatör Spor Kulübüne Destek

28.08.2019 13:32

İstanbul'da yaşayan Mesudiyeliler tarafından kurulan hedefini Bölgesel Amatör Lig olarak belirleyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren İstanbul Amatörünün iddialı ekiplerinden İstanbul Mesudiyespor'a Mesudiyeliler sahip çıkıyor.

İstanbul Mesudiye Spor Basın Sözcüsü Onur Okutan" Mesudiyeli Hemşehrilerimizden takımımıza destek gelmeye devam ediyor Mesudiyemizin gururu Emre Çolak ve Sadi Karaduman'da bizleri kırmayarak takımımızamaddi manevi destekverdiler, teşekkür ediyor başarılar diliyoruz, hem Emre Çolak hemde Sadi Karaduman kardeşimize başarılı bir sezon diliyoruz."dedi

Kaynak: Bültenler