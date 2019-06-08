Ordu'da Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonunda tartıştığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönmek için Ordu-Giresun Havalimanına gitti. VIP salonu kullanmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na izin verilmedi. İzin verilmemesinin üzerine havalimanında tartışma çıktı.

İMAMOĞLU, TORUN'U SAKİNLEŞTİRDİ

CHP heyeti, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, sinirli tavrı dikkat çekti. Görüntülerde, İmamoğlu'nun Torun'u sakinleştirmek için yanına gittiği ve "Normal vatandaş gibi gidelim" dediği duyuluyor.

Kaynak: İHA