Ordu şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı

23.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:11

Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir cami avlusunda bulunan güneşlik uçtu,2 araç hasar gördü.



Kabadüz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak esen rüzgar sonucu Kabadüz Merkez Camisi avlusunda bulunan güneşlik park halinde bulunan iki aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan rüzgar aralıklarla şiddetini artırarak esmeye devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA