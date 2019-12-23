Ordu şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı
Haberler » 3. Sayfa » Ordu şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı - Haberler

Ordu şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı

Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir cami avlusunda bulunan güneşlik uçtu,2 araç hasar gördü.

23.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:11
Ordu şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı

'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir cami avlusunda bulunan güneşlik uçtu,2 hasar gördü.


Kabadüz ilçesinde saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak esen rüzgar sonucu Kabadüz Merkez Camisi avlusunda bulunan güneşlik park halinde bulunan iki aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan rüzgar aralıklarla şiddetini artırarak esmeye devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler