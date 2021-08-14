Ordu'nun İkizce ilçesinde heyelan riskine karşı 2 ev boşaltıldı
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Ordu'nun İkizce ilçesinde heyelan riskine karşı 2 ev boşaltıldı

Ordu'nun İkizce ilçesinde heyelan riskine karşı 2 ev boşaltıldı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun İkizce ilçesinde sağanağa bağlı heyelan meydana gelen bölgede 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde sağanağa bağlı heyelan meydana gelen bölgede 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, AA muhabirine, ilçede dün başlayan sağanağın halen devam ettiğini söyledi.

Sağanağa bağlı çeşitli noktalarda heyelanlar yaşandığını, bazı bağlantı yollarının da ulaşıma kapandığını belirten Kaygı, "Yoğun yağış gece boyunca devam etti. Özellikle Yoğunoluk Mahallesi bölgesinde büyük heyelanlarımız var. Yoğunoluk-Devecik bağlantı yolunda heyelan oldu, yol kapandı. Her an risk olabilir diye heyelanın olduğu bölgenin alt tarafındaki 2 evimizi önlem amaçlı boşalttık." dedi.

Heyelanlara bağlı olarak 18 mahalledeki fındık bahçelerinde zarar oluştuğuna dikkati çeken Kaygı, "Çok şükür ilçemizde herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yok. Arazilerde vatandaşlarımızın çok zararı oldu. Heyelanlar meydana geldi. Hala etkisini sürdüren sağanak nedeniyle fındığı sele gitti vatandaşın." diye konuştu.

Kaygı, belediye ekiplerinin heyelan nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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