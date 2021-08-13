Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş ve geliş yönleri su altında kaldı. Sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadı. Bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı.

Sağanak, Fatsa'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi