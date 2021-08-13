Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı
Anadolu Ajansı / Sefa Eyi - Haberler | Güncel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş ve geliş yönleri su altında kaldı. Sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadı. Bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı.

Sağanak, Fatsa'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

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