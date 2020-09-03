ORDU Motorla dünyayı 5 kez gezen Gürsoy'a ziyaret
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ORDU Motorla dünyayı 5 kez gezen Gürsoy'a ziyaret

Motorla dünyayı 5 kez gezen Gürsoy'a ziyaretORDU'da 1960'ların 'scooter'ı olan Vespa şehir motosikleti ile yola çıkıp, 5 kez dünyayı gezen Osman Gürsoy (85), motor gezgini grup tarafından evinde ziyaret edildi.

03.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:02

Motorla dünyayı 5 kez gezen Gürsoy'a ziyaret

ORDU'da 1960'ların 'scooter'ı olan Vespa şehir motosikleti ile yola çıkıp, 5 kez dünyayı gezen Osman Gürsoy (85), motor gezgini grup tarafından evinde ziyaret edildi.

Ordu'da yaşayan Osman Gürsoy, 1960'ların 'scooter' şehir motosikleti ile tam 5 kez dünyayı gezdi. Ordu'dan bu motosikletiyle 19 kez Londra'ya da gidip gelen Gürsoy, gezilerde yaklaşık 3 bin saat motor üzerinde kaldı. Ömrünün büyük bölümünü motosiklet üzerinde geçiren Gürsoy, bu güne kadar 215 bin kilometre yol kat etti. Ordu Motosiklet Kulübü ve Motor Sporları Derneği Başkanı Mehmet Ataç ile, Ordu ve Ankara'dan bir grup motosikletçi, Osman Gürsoy'u evinde ziyaret etti.

Ankara'dan Ordu'ya gelen iş insanı Salih Tüzemen, Osman Gürsoy gibi kendisini artık motosiklete verdiğini ve turlara çıktığını belirterek, 'Motor aşkımız Osman abiden esinleniyor. Osman abi bizim yapmak isteyip yapamadığımızı 1970'li yıllarda yapmış. Zaten bizim efsane bir ağabeyimiz. Gerçekten motor aşkını motor aşkını Türkiye'de bir çok arkadaşımıza aşılayan Osman abidir. Ankara'dan Ordu'ya motorla gelirken Osman abi kafamda büyüdü. Bu küçük motorla yolculuk yapmak gerçekten zor. Bunu seyahat ederken daha iyi anlıyorsunuz. Ben de 5 yıldır Türkiye'yi geziyorum. Aslında buraya daha kalabalık motosiklet grubuyla gelecektik, fakat pandemi nedeniyle az sayıda kişiyle geldik' dedi.

Motorla dünyayı gezen Osman Gürsoy, Avrupa ve yol anılarını anlatarak, 'Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Küçük motorumla bir fark yaratmak, dikkat çekmek için bunu yaptım. Bir çok kez Ordu'dan dünya turuna çıktım. Ordu'dan 19 kez Londra'ya gittim geldim. Yolculuğum esnasında 60 kaset doldurdum, anılarımı çektim. Şimdi ise motorum hatıra olarak halen yapımda. Gezilerim boyunca 8 ton yakıt ile 350 kilo yağ harcadım. Ziyaret içinde teşekkür ediyorum' dedi.

ORDU Motorla dünyayı 5 kez gezen Gürsoy'a ziyaret

Kaynak: DHA

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