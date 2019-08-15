ORDU Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

15.08.2019 10:44

Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

KARADENİZ'de, 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı sürerken, üreticiler zorlu doğa koşulları ile mücadale ederek topladıkları fındıkları yerleşim yerlerine indiriyor. Bazı üreticiler de fındığını bahçeden katırla taşıyor. Kırsal mahallelerde nüfusun azalmasıyla eskisi gibi katır besleyen olmayınca, az sayıdaki katırlarda bahçelerde yetersiz kalıyor.

Ordu'da süren fındık hasadı ay sonunda sona ermesi bekleniyor. Fındık hasadı yüksek rakımlı dik ve yamaç arazilerde güçlükle yapılıyor. Araç yolu olmayan bahçelerde toplanan fındıklar çuvalcılar tarafından bahçenin belli noktalarında bir araya taşınıyor. Vadiler, dere ve ırmaklar üzerine kurulan ilkel teleferikle bahçeden harmana çekilen fındıklar üreticinin işini kolaylaştırıyor. Bazı üreticiler de fındığını bahçeden katırla taşıyor. Kırsal mahallelerde nüfusun azalmasıyla eskisi gibi katır besleyen olmayınca, az sayıdaki katırlarda bahçelere yetersiz kalıyor.

'ARAZİ YAMAÇ MALİYET YÜKSEK'

Altınordu ilçesine bağlı Gerce Mahallesi'nde bahçede topladığı fındığı katırla harmana çeken Muzaffer Karadaş, dik ve yamaç arazilerde fındık üretmenin maliyetinin yüksek olduğunu, ulaşım sorunu nedeniyle her yıl sıkıntı çektiklerini söyledşi. Karadaş, Fındığı işçiye toplattık, çuvalları sırtımızda bir araya biriktirdik. 5 gündür katır bekliyoruz, ancak bize yeni sıra gelebildi. Köylerde artık eskisi gibi katır yok, genç çalışan nüfusta yok. İstanbul'dan bu sene fındığı toplamaya geldik, fiyat noktasında makul bir fiyat verildi. Ancak bizim bahçelerimizde maliyet çok 20 liradan aşağısı burada kurtarmaz. Arazimiz yamaç, 1 kilometrelik mesafeden insan gücüyle, katırla taşıma yapıyoruz. Katırcı sefer başına kaç lira alacak onuda bilmiyoruz, zaten ürünün büyük bölümü masrafa gidecek dedi.

'ÇUVALCI BULMAKTA ZOR'

Sedaket Akkaya ise, işçiye toplattıkları fındığı çocuklarının yardımıyla bir araya getirdiklerini, çuvalları taşımanın da hiç kolay olmadığını anlatarak, Fındık bizim bahçelerimizde maliyetli. Çünkü yol olmadığı için maliyet ikiye katlıyor, çuvalları bir araya getirmek için çuvalcı bulamıyoruz. Herkes kendi fındığı ile ilgileniyor. Çocuklarımla birlikte sırtımızda çuvalları taşıyıp bir noktada biriktirdik. Katırla yola çekeceğiz, oradan araçla harmana gidecek. Maliyet çok olsada bunu yapmak zorundayız şeklinde konuştu.

'KATIR TALEBİNE YETİŞEMİYORUZ'

3 katırla fındık taşıyan, günlük yevmiye ile çalışan İrfan Arslan ise, Katırları kışın bedava verseniz kimseye almaz, o derece. Çünkü kışın katırları beslemesi maliyet gerektiriyor. Ancak fındık zamanı gelince bir katır 3 bin lira civarında. Köylerde katır sayısı çok az, az oluncada fındık zamanı herkes katır istiyor. Ama talebe yetişemiyoruz. Arazi dik ve yamaç. Derelerden, vadilerden bu fındıkları güçlükle taşıyoruz. Katırlarda yoruluyor, çalışırken sık sık dinlendiriyoruz, ağır çuval olunca da taşımıyoruz. Bahçe sahibine de söylüyoruz. Çalıştırmaya yeterli katırda yok, çuval taşımaya işçide, kan ter içinde mecburen ekmek paramızı kazanmak için çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA