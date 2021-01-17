Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri
17.01.2021 07:46 | Son Güncelleme: 17.01.2021 07:51
Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri Ordu'nun yaylalarında aralıklarla devam eden kar yağışlarıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri
ORDU - Ordu'nun yaylalarında aralıklarla devam eden kar yağışlarıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Karla kaplanan Yokuşbaşı ve Turnalık Yaylası'nda nefesleri kesen görüntülere ev sahipliği yapıyor.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen yaylanın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA BIYIK