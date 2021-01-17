Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri

17.01.2021 07:46 | Son Güncelleme: 17.01.2021 07:51

Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri Ordu'nun yaylalarında aralıklarla devam eden kar yağışlarıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri

ORDU - Ordu'nun yaylalarında aralıklarla devam eden kar yağışlarıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Karla kaplanan Yokuşbaşı ve Turnalık Yaylası'nda nefesleri kesen görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen yaylanın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.

Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri
Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri
Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri
Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA BIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Demet Şener Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Konya Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'dan kartpostallık kar görüntüleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 07:51:54. #1.15#
title