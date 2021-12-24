Ordu'da zihinsel engelli öğrencilerin bisiklet sürme hayali gerçek oldu

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'da Altınordu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda başlatılan proje kapsamında zihinsel engelli öğrenciler bisiklet sürmeyi öğrendi.

Beden eğitimi öğretmenleri Üstün Şahin ve Ceyda Şahin, okulda bisiklete ilgi gösteren öğrencilerin gelişimlerine katkı amacıyla "Bisikletime Yol Verin" projesini başlattı.

Okulun spor salonunda oluşturulan özel parkurda, orta ve ağır derece zihinsel yetersizliği bulunan 60 öğrenci, öğretmenlerinin yardımıyla önce pedal çevirmeyi ve dengede kalmayı öğrendi.

Güvenlik amacıyla kasklarını da takan öğrenciler, bir süre sonra bisiklet sürme tecrübesi edinmenin yanında hayallerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Okulun müdürü Salim Şahin, AA muhabirine, öğrencilerinin tamamına yakınının ağır engelli, özel çocuklar olduğunu söyledi.

"Yürümekte bile zorluk çeken çocukların bu projeyle hem günlük yaşam becerileri kazandığını hem de sosyalleştiklerini gördük." diyen Şahin, yürüyemeyen çocukların artık bisikletle hareket etmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şahin, projeyi başlatan ve destek veren öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmen Üstün Şahin ise öğrencilerinin okul dışındaki zamanlarının büyük bölümünde eve bağımlı ve hareketsiz yaşadıklarını, bunun da birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini anlattı.

Bisiklet aracılığıyla çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin ömür boyu desteklenmesi, kendileri ve ailelerinin yaşam kalitesinin artırılmasını amaçladıklarını aktaran Şahin, öğrencilerin büyük bölümünün ilgisinden dolayı projede bisikleti tercih ettiklerini, böylece çocukların hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini ifade etti.

"Çocuklar ve aileleri çok mutlu"

Şahin, proje sayesinde birçok öğrencinin iki tekerlekli bisikleti trafiğe kapalı ve güvenli ortamda kullanabilecek seviyeye geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bisiklet eğitimlerinin birçok öğrencimiz için başlı başına bir terapi olduğunu gördük. Örneğin serebral palsi tanısı konmuş, bacaklarını rahat hareket ettiremeyen öğrencilerimizin de eğitim sonunda iki tekerlekli bisiklet kullanmasının mutluluğunu yaşadık.

Aşılamayacak engel yok, yeter ki sorumluluğumuzu hissedelim ve harekete geçelim. Gerisi kolay. Çocuklar ve aileleri çok mutlu. Çalışmalarımızın ilk gününden itibaren çocuklarımızın yüksek motivasyonla katılımlarını hissediyoruz. Ailelerimiz çocuklarındaki gelişmeleri gördüğünde duygu patlamalarına şahit oluyoruz. Mutluluktan gözyaşı döken ailelerimiz oluyor."