Ordu'da tır otomobile çarptı: 1 ölü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
J.S'nin kullandığı yabancı plakalı tır, Demas kavşağı mevkisindeki dolmuş durağında bekleyen Onur Kesici idaresindeki 52 ABL 718 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Kesici, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yabancı uyruklu tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi