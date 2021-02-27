Ordu'da TIR devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da TIR devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı

27.02.2021 19:20 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:25
Ordu'da TIR devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı

Ordu'da TIR devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı?ORDU'nun Ünye ilçesinde sebze ve meyve yüklü TIR devrildi.

Ordu'da TIR devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı

?ORDU'nun Ünye ilçesinde sebze ve meyve yüklü TIR devrildi. Kazada TIR'da sıkışan sürücü yaralanırken, sebze ve meyveler yola saçıldı. 

Kaza, Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Samsun istikametinden Ordu istikametine gitmekte olan Kasım A. idaresindeki 05 ABK 997 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi. Meyve ve sebzeler yola saçılırken, sürücü TIR'da sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtafiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ersun Yanal Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da TIR devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 19:25:34. #1.16#
title