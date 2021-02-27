Ordu'da TIR devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı

Ordu'da TIR devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı?ORDU'nun Ünye ilçesinde sebze ve meyve yüklü TIR devrildi.

Ordu'da TIR devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı

?ORDU'nun Ünye ilçesinde sebze ve meyve yüklü TIR devrildi. Kazada TIR'da sıkışan sürücü yaralanırken, sebze ve meyveler yola saçıldı.

Kaza, Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Samsun istikametinden Ordu istikametine gitmekte olan Kasım A. idaresindeki 05 ABK 997 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi. Meyve ve sebzeler yola saçılırken, sürücü TIR'da sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtafiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı