Ordu'da Şüpheli Ölüm

Ünye'de 1 kişi evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Atatürk Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Nevin Yıldırım'dan (50) bir gün boyunca haber alamayan oğlu Kurtuluş Yıldırım eve gitti.



Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren oğul Yıldırım, annesinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevin Yıldırım'ın öldüğünü tespit etti.



Yıldırım'ın cesedi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.