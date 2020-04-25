Ordu'da sokak hayvanlarına mama desteği sürüyor Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına mama dağıtımına devam edildiği bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına mama dağıtımına devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Koivd-19) nedeniyle sokakların boş kalması ve ramazanın da gelmesiyle birlikte sokak hayvanlarına olan hassasiyetin daha da artırıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, ramazanın da verdiği duyarlılıkla çalışmaların daha yoğun bir şekilde gerçekleştirildiğini aktarıldı.

Atik, daha önceden sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarına koyulan yemliklere Kent Konseyinin de desteği ile mama bırakıldığını vurguladı.

Ekiplerin her gün düzenli olarak zaten sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını giderdiğine işaret eden Atik, "Sizlerin de ramazan ayında daha duyarlı olmanızı istiyorum. Evinizin kapısına bir kap su, bir kap yemek bırakarak sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA