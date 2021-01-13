Ordu'da rüzgar çatıları uçurdu; belediye başkanı, anız yakılmaması uyarısında bulundu
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Ordu'da rüzgar çatıları uçurdu; belediye başkanı, anız yakılmaması uyarısında bulundu

13.01.2021 16:20 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:23
Ordu'da rüzgar çatıları uçurdu; belediye başkanı, anız yakılmaması uyarısında bulundu

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, rüzgarın yanı sıra vatandaşları yangınlara karşı uyararak, "Bahçelerde ateş yakılmamasını ve muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını rica ediyoruz" dedi.

Kabadüz ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki bazı evlerin çatıları uçarken, elektrik telleri koptu, ağaçlar devrildi, seralar da zarar gördü. Kabadüz Belediyesi'nce, ilçede hasar tespit çalışmalarına başlandı.Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, rüzgarın yanı sıra vatandaşları yangınlara karşı uyardı. Kaya, "İlçemiz genelinde dün gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, elektrik arızaları ve yangın gibi olumsuzluk yasanmaktadır. Vatandaşlarımızdan bahçelerinde ateş yakılmamasını ve muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını rica ediyoruz. Tüm kurumlarımız ve ekiplerimiz her türlü olumsuzluklara karşı hareket halindedir" dedi.


Ordu'da rüzgar çatıları uçurdu; belediye başkanı, anız yakılmaması uyarısında bulundu
Ordu'da rüzgar çatıları uçurdu; belediye başkanı, anız yakılmaması uyarısında bulundu
Ordu'da rüzgar çatıları uçurdu; belediye başkanı, anız yakılmaması uyarısında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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